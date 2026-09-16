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Prabowo Ingatkan Pejabat Negara Adalah Pelayan Rakyat: Kalau Tidak Sanggup, Minggir!

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |17:28 WIB
Prabowo Ingatkan Pejabat Negara Adalah Pelayan Rakyat: Kalau Tidak Sanggup, Minggir!
Presiden Prabowo Subianto resmikan LRT Jakarta (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pesan kepada seluruh pejabat negara untuk benar-benar menjaga amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Bahkan, Prabowo meminta kepada pejabat yang tak sanggup lebih baik meletakkan jabatan tersebut.

"Kita dipilih oleh rakyat. Kita di sini, saya di sini sebagai Presiden, Saudara Pramono sebagai Gubernur, Saudara Rano sebagai Wakil Gubernur, pelayan rakyat. Kita petugasnya rakyat," kata Prabowo dalam pidatonya di acara peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai, Rabu (16/9/2026).

Prabowo meminta agar seluruh pikiran, tenaga, dan segala upaya yang dimiliki semata-mata untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap pejabat, kata dia, tak boleh mengingkari apa yang menjadi amanah rakyat.

"Kalau kita tidak kuat dan kita tidak sanggup, ya kita harus ksatria, kita harus, kita harus minggir," ujarnya.

"Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat," tuturnya.

(Arief Setyadi )

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