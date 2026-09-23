PM Kanada Sebut Proyek Permukiman Israel di E1 Ancam Perdamaian!

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney memperingatkan bahwa rencana pembangunan permukiman Israel di kawasan E1, sebelah timur Yerusalem Timur yang diduduki, merupakan "ancaman langsung terhadap perdamaian".

Pernyataan tersebut disampaikan Carney di sela-sela Sidang Umum PBB di New York. Dalam kesempatan yang sama, ia mengumumkan bantuan kemanusiaan baru untuk warga Palestina.

Carney mengatakan, dirinya akan menjadi tuan rumah bersama pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris dan Prancis serta Sekretaris Jenderal PBB. Pertemuan itu akan membahas solusi dua negara dan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2720 di Gaza.

Ia menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang menurutnya masih sangat memprihatinkan.

"Penderitaan manusia yang luar biasa terus berlanjut," kata Carney, dilansir dari trtworld, Rabu (23/9/2026).

Carney menegaskan, dukungan internasional terhadap solusi dua negara telah berlangsung lama. Menurut dia, konsensus tersebut akan kehilangan makna jika kondisi di lapangan terus memburuk.