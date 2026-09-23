Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Indonesia dan 7 Negara Desak Israel Penuhi Janji Gencatan Senjata dan Buka Akses Bantuan Gaza!

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |10:24 WIB
Indonesia dan 7 Negara Desak Israel Penuhi Janji Gencatan Senjata dan Buka Akses Bantuan Gaza!
Anak Gaza saat mengais makanan (foto: AP)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia bersama tujuh negara lainnya mendesak Israel segera mengakhiri pelanggaran gencatan senjata di Gaza dan memenuhi komitmen yang telah disepakati. Tujuh negara tersebut yakni, Uni Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, Pakistan, Arab Saudi, dan Yordania.

Dalam pernyataan bersama pada Selasa 22 September 2026, para menteri luar negeri dari delapan negara mayoritas Muslim itu menyampaikan "keprihatinan mendalam atas penderitaan kemanusiaan yang terus berlanjut di Gaza".

Mereka mendesak Israel "untuk segera memenuhi komitmennya yang belum terpenuhi berdasarkan Fase Pertama Rencana Komprehensif". Komitmen tersebut mencakup memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan dan pasokan pemulihan awal secara segera, aman, serta tanpa hambatan, sekaligus memfasilitasi rehabilitasi infrastruktur penting.

Para menteri luar negeri juga menekankan pentingnya mempertahankan gencatan senjata dan menghentikan seluruh pelanggaran.

Sebelumnya, Dewan Perdamaian menyerukan dukungan internasional terhadap peta jalannya serta menegaskan kembali tujuannya menjelang Sidang Umum PBB di New York.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Palestina-Israel Palestina Gaza
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/18/3243670//warga_gaza-GF4D_large.jpg
Kanada Siapkan Bantuan untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/18/3243669//erdogan-GFIs_large.jpg
Erdogan Bertemu Presiden Polandia di New York, Bahas Perang Rusia-Ukraina dan Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/18/3243656//mark_carney-QHcx_large.jpg
PM Kanada Sebut Proyek Permukiman Israel di E1 Ancam Perdamaian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/18/3243617//genosida_israel-gIns_large.jpg
Jumlah Orang Tewas dalam Serangan Israel di Gaza Melonjak Jadi 73.919
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3243040//prabowo-DBmc_large.jpg
Depan Prabowo, Dubes Al-Sattari: Indonesia Berdiri Bersama Palestina, Kami Tidak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3243037//prabowo-bgwN_large.jpg
Serukan 'Free Palestine', Prabowo Dikalungkan Kefiyyeh oleh Dubes Palestina: Simbol Perjuangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement