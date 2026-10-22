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Dikaitkan dengan Israel, Malaysia Larang PNS Gunakan Aplikasi Waze

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |06:05 WIB
Dikaitkan dengan Israel, Malaysia Larang PNS Gunakan Aplikasi Waze
Aplikasi Waze. (Foto: Unsplash)
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KUALA LUMPUR - Malaysia telah melarang pegawai negeri menggunakan aplikasi navigasi Waze, milik perusahaan induk Google, Alphabet. Larangan itu diumumkan dengan alasan kekhawatiran keamanan yang dikaitkan dengan asal-usul aplikasi tersebut di Israel.

Malaysia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim, merupakan pendukung kuat perjuangan Palestina dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memerintahkan pelarangan tersebut "untuk melindungi informasi pemerintah dan data pribadi pengguna dari ancaman penyalahgunaan oleh rezim Israel," demikian pernyataan kantornya pada Rabu (21/10/2026).

Diwartakan Reuters, sehari sebelumnya, Anwar menyatakan melalui unggahan di Facebook bahwa pemerintah sedang meninjau potensi risiko keamanan yang muncul dari penggunaan Waze, yang menurutnya "terikat oleh hukum Israel."

Ia menyarankan penggunaan TuJu—aplikasi pemetaan lokal yang dikembangkan oleh Otoritas Jalan Raya Malaysia—sebagai alternatif.

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Topik Artikel :
Israel Aplikasi Waze Malaysia
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