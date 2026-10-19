Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Tak Masalah Malaysia Serukan Tekanan Finansial Buntut Karhutla

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |15:13 WIB
Pemerintah Tak Masalah Malaysia Serukan Tekanan Finansial Buntut Karhutla
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak mempermasalahkan seruan Malaysia untuk memberikan tekanan finansial terhadap korporasi yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, sepanjang dilakukan sesuai koridor hukum.

"Sepanjang dilakukan dengan sistem hukum masing-masing, tidak masalah," tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam konferensi pers, Senin (19/10/2026).

Mantan Kapolri itu menyebut Singapura sebelumnya juga pernah melakukan tekanan serupa terhadap perusahaan kelapa sawit. Meski demikian, langkah tersebut hanya ditujukan kepada korporasi yang berkaitan dengan aktivitas di Singapura.

"Kalau sistem hukum yang berlaku di Singapura seperti itu, mereka juga mau menerapkan sesuai dengan hukum yang ada di Singapura dan berlaku sesuai hukum internasional ya kita enggak ada masalah," tegasnya.

Tito menegaskan, pemerintah Indonesia bersama negara-negara tetangga terus berupaya menangani karhutla yang dampaknya meluas hingga ke negara lain. Upaya tersebut dilakukan melalui pengendalian dan mitigasi untuk mencegah dampak kabut asap semakin memburuk. Selain itu, tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti terlibat karhutla. 

"Termasuk di antaranya kalau memang korporasi yang terlibat, pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan menindak tegas," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/337/3248797/menko_polkam-Te5W_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Karhutla, Dudung hingga Tito Tiba di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/337/3248794/karhutla-J54q_large.jpg
Karhutla Melanda, Walhi: Penegakan Hukum Jangan Berhenti pada Pelaku Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/337/3248648/pemerintah-XW3g_large.jpg
Komdigi Bantah Batasi Konten Karhutla di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/337/3248523/bnpb-kTfC_large.jpg
Jejak Letjen Kristomei, Kepala BNPB Termuda yang Bukan Orang Baru Urus Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/337/3248521/karhutla-mJZl_large.jpg
4 Petugas Tewas di Bromo, Ahli Soroti Standar Operasi Pemadaman Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/337/3248485/cuaca-7XM2_large.jpg
Wilayah Karhutla Berpeluang Diguyur Hujan Deras pada November
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement