Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Karhutla, Dudung hingga Tito Tiba di Istana

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar rapat membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026). Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, mulai dari Menko Polkam Dudung Abdurachman hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, tiba di Istana.

Selain Dudung dan Tito, pejabat yang hadir di antaranya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan RB) Purwadi Arianto.

Kemudian, Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko serta Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Wahyu Hadiningrat juga tiba di Istana Kepresidenan.

Dudung mengatakan, rapat tersebut akan membahas perkembangan terkini penanganan karhutla. Hasil pembahasan bersama kementerian terkait akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

"(Bahas) Karhutla. Hasil rapat saya tadi dengan kementerian akan saya laporkan ke Bapak Presiden, tentunya hari ini akan ada petunjuk-petunjuk lebih lanjut dari Bapak Presiden tentang karhutla," kata Dudung di Istana Kepresidenan.