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Mengapa KKB Papua Sulit Diberantas? Ini Sejumlah Faktor yang Jadi Kendala

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |06:10 WIB
Mengapa KKB Papua Sulit Diberantas? Ini Sejumlah Faktor yang Jadi Kendala
KKB Papua (Foto: dok istimewa)
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JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi salah satu tantangan dalam upaya menjaga keamanan di wilayah tersebut. Aktivitas kelompok bersenjata ini, termasuk serangan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan, menjadi perhatian dalam penegakan hukum dan penanganan konflik di Papua.

Pemerintah Indonesia menggunakan sejumlah istilah untuk menyebut kelompok tersebut. Pada 2021, pemerintah menetapkan kelompok bersenjata di Papua yang dimaksud dalam kebijakan tersebut sebagai kelompok teroris. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) merupakan sayap bersenjata yang dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Upaya aparat keamanan dalam menangani kelompok bersenjata di Papua menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis hingga pola pergerakan kelompok. Sejumlah pejabat kepolisian juga pernah mengungkapkan kendala lain dalam proses pengejaran.

Berikut sejumlah faktor yang disebut menjadi kendala dalam upaya penindakan terhadap KKB Papua:

1. Berbaur dengan masyarakat setempat

Salah satu kendala yang pernah disampaikan Polri adalah keberadaan anggota kelompok bersenjata yang berbaur dengan penduduk setempat sehingga sulit diidentifikasi.

Pada April 2021, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri saat itu, Brigjen Pol Rusdi Hartono, menyebut anggota KKB kerap masuk ke lingkungan penduduk dan menyamar sebagai warga.

Kondisi tersebut, menurut keterangan Rusdi, menyulitkan aparat dalam mengenali anggota kelompok yang menjadi sasaran penindakan. 

 

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Topik Artikel :
KKB Teroris KKB Papua KKB
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