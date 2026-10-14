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2 Anggota KKB yang Bunuh Warga Sipil di Yahukimo Ditangkap

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |08:26 WIB
2 Anggota KKB yang Bunuh Warga Sipil di Yahukimo Ditangkap
2 Anggota KKB Pembunuh Warga Sipil di Yahukimo Ditangkap (foto: Okezone)
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JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap dua orang yang diduga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dan terlibat dalam penyerangan terhadap warga sipil berinisial A (46) hingga tewas di Dekai, Yahukimo.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo, mengungkapkan kedua orang tersebut berinisial AD alias YH dan EH. Keduanya ditindak petugas di Jalan Seradala, Yahukimo, pada Selasa 13 Oktober 2026 pagi.

Yusuf mengatakan, petugas sempat mendapat perlawanan dari keduanya saat hendak melakukan penangkapan. Petugas kemudian melakukan penindakan menggunakan senjata api.

“Karena pelaku melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap, dua orang berhasil kita lumpuhkan dengan cara memberikan tindakan tegas dan terukur,” kata Yusuf, Rabu (14/10/2026).

Yusuf menjelaskan, EH tewas di lokasi kejadian dan jenazahnya langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, AD alias YH dibawa ke RSUD Dekai untuk mendapatkan penanganan medis sebelum menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut Yusuf, keduanya terafiliasi dengan KKB wilayah Yahukimo, Kodap XVI Batalyon Yamue yang dipimpin Kopitua Heluka.

Yusuf mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap A (46) pada Minggu (11/10/2026).

 

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