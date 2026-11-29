12 Warga Papua Dicegah Berangkat ke Vanuatu, Menko Polkam Singgung Pentolan KKB Sebby Sambom

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengungkapkan alasan dicegahya 12 orang anggota United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ke Vanuatu. Dudung menegaskan, pencegahan itu bukan bentuk pembungkamanan.

“Pemerintah Indonesia menjamin dan menghormati hak setiap warga negara untuk berpendapat, berkumpul, berserikat, dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Namun, hak berdemokrasi tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melakukan maupun mendukung pemberontakan bersenjata," ujar Dudung Minggu (29/11/2026).

Mantan Pangdam Jaya ini menjelaskan, pencekalan 12 anggota ULMWP itu di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali pada 27 November 2026 didasari atas temuan janggal. Pertama, pemerintah memperoleh dua dokumen yang memuat keterangan berbeda mengenai agenda pertemuan di Vanuatu.

"Dokumen pertama berupa surat undangan yang menyebutkan bahwa pertemuan tersebut membahas isu perubahan iklim di Melanesia. Namun, dokumen kedua secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan kedatangan para WNI tersebut adalah menghadiri ULMWP Reconciliation and Reunification Dialogue atau Dialog Rekonsiliasi dan Reunifikasi ULMWP," kata Dudung.

Dudung menyampaikan, pihaknya sedang mendalami keaslian dan kebenaran isi kedua dokumen tersebut untuk saat ini.

Temuan kedua, kata dia, dalam daftar undangan tersebut juga tercantum Jubir KKB Sebby Sambom dan Terryanus Satto. Keduanya merupakan tokoh organisasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Menurutnya, informasi tersebut sejalan dengan pernyataan terbuka Sekretaris ULMWP, Markus Haluk, melalui rekaman video yang beredar setelah pencegahan keberangkatannya. "Yang bersangkutan menyampaikan bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah menyatukan gerakan sipil-politik dan kelompok bersenjata dalam ULMWP untuk mencapai kemerdekaan Papua," tuturnya.

Atas dasar rangkaian informasi tersebut, ia berkata, memberikan indikasi bahwa pertemuan di Vanuatu bukan semata-mata membahas perubahan iklim, melainkan diduga juga memiliki agenda konsolidasi gerakan politik dengan kelompok bersenjata yang melawan Pemerintah Indonesia.

"Saya memandang informasi tersebut sebagai bahan awal yang penting untuk mendalami dugaan keterkaitan kelembagaan ULMWP dengan kelompok bersenjata. Pemerintah berkewajiban melakukan deteksi dini dan mengambil langkah pencegahan terhadap potensi ancaman keamanan nasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Dudung.