Serangan Israel di Gaza Gagal Bunuh Putra Pimpinan Hamas

GAZA - Hamas menyatakan bahwa Israel berupaya membunuh putra dari salah satu pemimpinnya, Khalil al-Hayya, dengan menyasar sebuah apartemen hunian di Gaza, namun tidak mengungkapkan bagaimana nasibnya.

Peristiwa ini merupakan rangkaian terbaru dari upaya Israel untuk menargetkan keluarga al-Hayya.

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat, (27/11/2026) kelompok perlawanan Palestina tersebut menyebutkan bahwa serangan yang terjadi semalam itu juga menyasar keluarga dari putra al-Hayya serta keluarga saudaranya, Azzam, yang telah tewas dalam serangan Israel pada Mei 2026.

Ezzedine adalah satu-satunya putra al-Hayya yang masih hidup; ia sebelumnya sempat terluka dalam serangan Israel di Gaza pada April 2025.

Sebelumnya, Israel telah menewaskan empat putra al-Hayya lainnya: Hamza pada tahun 2008, Osama pada tahun 2014, Hammam dalam serangan Israel di Doha, ibu kota Qatar, pada September 2025, serta Azzam pada Mei 2026.

Hamas tidak menyebutkan apakah serangan tersebut menimbulkan korban jiwa.

Kelompok tersebut menyatakan bahwa serangan ini menyusul ancaman yang dilontarkan terhadap pemimpin mereka oleh Menteri Pertahanan sementara Israel, Israel Katz. Mereka juga mendesak komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin Israel.

Pada Kamis, (26/11/2026) melalui sebuah unggahan di platform X, Katz mengancam akan melancarkan serangan baru ke Gaza yang mencakup pemindahan paksa 1 juta warga Palestina.

Hamas menuduh Israel terus melanggar perjanjian gencatan senjata di Gaza melalui tindakan pembunuhan, serangan terhadap kawasan permukiman, serta penghancuran rumah-rumah warga.