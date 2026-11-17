Israel Jatuhkan Kotak Peledak dari Udara ke Rumah-Rumah di Gaza

GAZA — Pasukan Israel menggunakan pesawat nirawak (drone) jenis quadcopter untuk menjatuhkan kotak-kotak berisi bahan peledak ke atas atau di dekat rumah-rumah warga Palestina di Gaza, lalu meledakkannya dari jarak jauh. Hal ini diungkap penduduk dan saksi mata yang menyaksikan kekejaman Zionis tersebut.

Metode ini telah diamati oleh penduduk Gaza selama sekitar satu minggu di wilayah-wilayah yang dekat dengan posisi militer Israel. Mereka menuturkan bahwa kotak-kotak berisi beberapa kilogram bahan peledak dijatuhkan ke atas rumah dan bangunan lain. Rekaman video pun memperlihatkan drone menjatuhkan kotak-kotak tersebut ke atap bangunan.

Ledakan-ledakan itu telah menghancurkan bangunan dan merusak properti.

Serangan semacam ini dilaporkan terjadi di lingkungan Zeitoun dan Tuffah di sebelah timur Kota Gaza, serta di wilayah timur Deir al-Balah dan kamp pengungsi Bureij di Gaza bagian tengah.

Sumber-sumber lokal menyebutkan bahwa puluhan warga Palestina melarikan diri dari Zeitoun pada Jumat karena khawatir rumah mereka akan menjadi sasaran berikutnya.

Penghancuran di Seluruh Gaza

Aksi penghancuran terus berlanjut hingga Senin, (16/11/2026). Berbagai sumber melaporkan bahwa drone menjatuhkan kotak-kotak berisi bahan peledak di dekat jembatan Wadi Gaza di Jalan Salah al-Din, serta di sebelah utara kamp pengungsi Bureij dan Nuseirat.

Dilaporkan terdapat setidaknya tujuh serangan semacam itu yang memicu ledakan dahsyat dan menyebabkan kerusakan luas.

Pada 10 November, menurut sumber lokal kepada Anadolu, pasukan Israel menggunakan metode serupa untuk menghancurkan dua rumah yang sebelumnya telah dikosongkan di sebelah timur kamp pengungsi Maghazi. Empat aksi penghancuran serupa juga dilaporkan terjadi di sekitar Rumah Sakit Dar al-Salam di bagian timur laut Khan Younis, wilayah Gaza selatan.

Taktik ini menambah daftar metode yang digunakan pasukan Israel untuk menghancurkan bangunan milik warga Palestina sejak dimulainya perang genosida oleh Israel. Metode lain yang telah digunakan mencakup pengeboman dari udara, tembakan artileri, pemasangan bahan peledak di dalam atau di sekitar bangunan, serta penggunaan buldoser militer.