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Awas Macet! Ribuan Orang Hadiri Apel Akbar Solidaritas untuk Palestina di Monas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |09:17 WIB
Awas Macet! Ribuan Orang Hadiri Apel Akbar Solidaritas untuk Palestina di Monas
Aksi Solidaritas untuk Palestina/dok Okezone
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JAKARTA - Ribuan orang diprediksi akan memadati area Monumen Nasional (Monas) pada Minggu (1/11/2026) pagi. Hal itu dikarenakan adanya kegiatan apel solidaritas untuk Palestina.

"Sehubungan dengan kegiatan Apel Akbar Bulan Solidaritas Palestina 2026 yang akan berlangsung pada Minggu, 01 November 2026, pukul 05.30 hingga 12.00 WIB di kawasan Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat," tulis keterangan akun X, @TMCPoldaMetro.

Kegiatan yang berlangsung sampai siang hari itu berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalu lintas (Lalin) di sekitar lokasi acara. Rekayasa lalin pun akan diberlakukan secara situasional.

"Diperkirakan terjadi peningkatan kepadatan arus lalu lintas dan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar lokasi kegiatan," sambungnya.

Meski area Monas berdekatan dengan ruas Jalan Sudirman-MH Thamrin, pelaksanaan Car Free Day (CFD) tetap berlangsung dengan normal.

"Car Free Day (CFD) tetap berlangsung mulai pukul 05.30 hingga 10.00 WIB," jelasnya.

 

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