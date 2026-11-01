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Apel Akbar Solidaritas Palestina di Monas, Polda Metro Rekayasa Lalu Lintas

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |10:16 WIB
Apel Akbar Solidaritas Palestina di Monas, Polda Metro Rekayasa Lalu Lintas
Apel Akbar Solidaritas Palestina di Monas/Okezone
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JAKARTA - Polda Metro Jaya menyiapkan skema rekayasa lalu lintas dalam mendukung kelancaran Apel Akbar Bulan Solidaritas Palestina 2026 di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (1/11/2026) pagi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan rekayasa lalu lintas dilakukan untuk membantu mobilitas peserta sekaligus masyarakat yang menjalani aktivitas di sekitar kawasan Monas.

“Kami mengimbau peserta memanfaatkan lokasi parkir yang tersedia dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Kami ingin kegiatan dapat berlangsung tertib, sementara masyarakat lainnya tetap dapat beraktivitas dengan nyaman,” ujar Budi.

Budi menyarankan bagi peserta yang membawa kendaraan, terdapat lima kantong parkir di sekitar kawasan Monas.

Adapun lokasi parkir yang dapat digunakan yaitu Silang Monas Tenggara dengan kapasitas sekitar 50 bus, Stasiun Gambir untuk 400 kendaraan roda empat dan 200 roda dua, Masjid Istiqlal untuk sekitar 600 kendaraan roda empat, IRTI untuk 100 kendaraan roda empat dan 150 roda dua, serta Gedung Danareksa untuk sekitar 600 kendaraan roda empat.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang akan beraktivitas di sekitar Monas untuk merencanakan perjalanan dan menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas di lapangan.

 

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