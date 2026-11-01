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Dubes Palestina Terharu Ribuan Rakyat Indonesia Gelar Aksi Solidaritas: Kemerdekaan Kian Dekat

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |14:38 WIB
Dubes Palestina Terharu Ribuan Rakyat Indonesia Gelar Aksi Solidaritas: Kemerdekaan Kian Dekat
Dubes Palestina H.E. Abdulfattah A.K. Al-Sattari terharu ribuan warga RI aksi solidaritas di Monas (Foto: Zakky Mubarok/Okezone)
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JAKARTA - Duta Besar Palestina untuk Indonesia, H.E. Abdulfattah A.K. Al-Sattari terharu melihat ribuan rakyat Indonesia menghadiri aksi Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2026, yang diselenggarakan organisasi Aqsa Working Group (AWG) di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (1/11/2026).

 "Ya, ini kali pertama saya mengikuti rangkaian kegiatan Bulan Solidaritas Palestina. Ini pertama kalinya dan saya sangat terkesan sekali. Karena sebetulnya di November itu ada tanggal 29 November itu Hari Peringatan Internasional untuk Palestina. Namun di Indonesia rupanya ini dibuat sebulan dan sejak jam 5 pagi tadi saya sudah sangat penasaran ini seperti apa dan acaranya sangat meriah sekali dihadiri oleh ribuan orang," ujar Abdulfattah. 

Menurutnya, kegiatan positif itu secara tidak langsung menumbuhkan semangat bangsa rakyat Palestina untuk dapat meraih kemerdekaannya atas penjajahan Zionisme Israel. 

"Ini sangat positif sekali untuk bangsa Palestina karena ini merupakan dukungan secara tidak langsung yang mereka bisa rasakan baik di Gaza, Tepi Barat, juga di Yerusalem. Dan kalian berkorban dan kami berkorban dan kita adalah satu bangsa, bersama-sama sampai Palestina merdeka," kata Abdulfattah. 

Abdulfattah menyebut sangat mengapresiasi aksi yang dihadiri ribuan relawan pendukung Palestina tersebut. Ia optimistis dengan dukungan dan bantuan yang diberikan rakyat Indonesia, bangsa Palestina tidak lama lagi akan segera mencapai kemerdekaannya. 

 "Saya memang sangat optimistis dan apresiasi segala bentuk dukungan dan support yang diberikan untuk bangsa Palestina. Saya rasa ini terus bisa terus dikembangkan, digulirkan supaya semangat ini terus berkobar dan kemerdekaan Palestina dalam waktu dekat bisa diraih," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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