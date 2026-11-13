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Serangan Israel di Rumah Sakit Nasser Gaza Tewaskan 6 Orang, Salah Satunya Dokter

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |19:40 WIB
Serangan Israel di Rumah Sakit Nasser Gaza Tewaskan 6 Orang, Salah Satunya Dokter
Kerusakan akibat serangan udara Israel yang menghantam Rumah Sakit Nasser di Gaza. (Foto; Reuters)
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GAZA - Setidaknya enam warga Palestina, termasuk seorang dokter bedah tewas, dan lebih dari 20 lainnya luka-luka dalam serangan Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Gaza selatan, demikian menurut informasi yang dikonfirmasi pihak otoritas darurat.

Serangan tersebut menghantam lantai dua gedung Al-Yasin yang menampung departemen bedah di kompleks medis di barat Khan Younis tersebut. Serangan menyebabkan kerusakan struktural yang parah pada ruang perawatan intensif maupun bangsal bedah, menurut direktur rumah sakit dan pihak Pertahanan Sipil Gaza.

Juru Bicara Pertahanan Sipil, Mahmoud Basal, mengatakan bahwa pengeboman tersebut mengakibatkan jatuhnya banyak korban di kalangan tenaga medis, pasien, dan keluarga pengungsi yang berlindung di dalamnya.

Tim medis di lokasi mengidentifikasi dokter bedah yang tewas tersebut sebagai Rezik Abushira.

Jumlah Korban Terus Meningkat

Serangan saat fajar ini menyusul serangkaian serangan mematikan pada Rabu, (11/11/2026) yang menewaskan lima warga Palestina di Kota Gaza dan kamp pengungsi Bureij, sementara satu orang lainnya meninggal dunia akibat luka-luka yang diderita dalam serangan sebelumnya pada Selasa, (10/11/2026).

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