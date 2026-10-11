Prabowo: Indonesia-Mesir Sepakat Rekonstruksi Gaza!

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia bersama Mesir sepakat untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina. Selain itu, pimpinan kedua negara juga sepakat untuk melanjutkan kontribusi dalam mendorong proses perdamaian termasuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza.

Hal ini disampaikan Prabowo usai pertemuan dengan Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Prabowo mengatakan, berdasarkan pandangan kedua negara, khususnya Indonesia, terwujudnya negara Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut. "Kami berkomitmen penuh mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan hidup dalam perdamaian," ujarnya.

Tak hanya membahas Palestina, pertemuan tersebut juga membicarakan situasi di kawasan Timur Tengah. Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik.

Bersama El-Sisi, Prabowo terus menganjurkan deeskalasi, pengendalian diri, penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional sesuai dengan Piagam PBB, serta menekankan pentingnya dialog dan diplomasi.

"Saudara-saudara sekalian, pandangan kami adalah setiap eskalasi akan memberi dampak yang sangat merugikan kondisi keselamatan warga sipil serta stabilitas dunia, terutama perekonomian global," tuturnya.

(Arief Setyadi )

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