Bakal Dikumpulkan Prabowo, Ketum Parpol Koalisi Diminta Standby di Jakarta 2 Hari ke Depan

JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf mengakui Presiden Prabowo Subianto akan kembali mengumpulkan pimpinan partai politik (parpol) koalisi dalam waktu dekat. Bahkan, ia mengaku pimpinan parpol koalisi diminta untuk berada di Jakarta dalam dua hari ke depan.

Pernyataan itu diungkapkan Muzzammil saat disinggung mengenai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan yang mendengar informasi adanya pertemuan pimpinan parpol koalisi dalam waktu dekat.

"Pertama tentang yang disampaikan Pak Hinca, ya, betul. Tapi kita juga belum tahu, kita menunggu undangan beliau, karena tentu beliau akan bicara kepada partai koalisi terutama para pimpinan partai," ujar Muzzammil saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Namun, Muzzammil mengaku belum mengetahui waktu dan tempat pertemuan tersebut. Ia mengatakan, pimpinan parpol koalisi hanya diminta tetap berada di Jakarta dalam dua hari ke depan.

"Kami belum dapat tanggal, waktu, tempatnya belum kami dapat, ya. Hanya kami memang diminta standby untuk berada di Jakarta dalam sehari dua hari ke depan ini, ya," pungkas Muzzammil.