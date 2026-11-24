Prabowo Tempatkan Indonesia di Posisi Terhormat Depan Trump hingga Putin

JAKARTA - Serangkaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, China, dinilai memperlihatkan semakin kuatnya posisi Indonesia di mata dunia. Apalagi, Indonesia mendapat pengakuan dari para pemimpin negara besar, mulai dari Amerika Serikat, Rusia, hingga Tiongkok.

Menurut mantan Duta Besar RI untuk Ukraina, Yuddy Chrisnandi, salah satu momen yang menjadi sorotan terjadi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Amerika Serikat di Manila. Presiden AS Donald Trump secara langsung menyapa Prabowo di tengah forum yang dihadiri para pemimpin negara tersebut.

"Di mana Indonesia? Saya melihat sahabat saya di sini. Tolong berdiri," kata Trump. Setelah Prabowo berdiri, Trump melanjutkan, "Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak. Selamat. Seorang pemimpin yang hebat."

Menurut Yuddy, pernyataan Trump memperlihatkan adanya penghargaan khusus terhadap Prabowo. Ia juga menilai sikap serupa telah beberapa kali ditunjukkan Trump dalam berbagai forum internasional.

"Dalam diplomasi, tidak ada gestur yang kebetulan. Ketika Presiden Amerika Serikat menghentikan pidatonya, mencari Presiden Indonesia di antara para pemimpin, memintanya berdiri, lalu memujinya di depan forum, itu pesan politik yang sangat kuat. Dunia sedang melihat bahwa Indonesia punya pemimpin yang dihormati," ujar Yuddy, Selasa (24/11/2026).