Seragam Polisi hingga Foto Prabowo Dipajang Jelang Konpers Kasus Online Scam Internasional

BANTEN - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyiapkan sejumlah barang bukti menjelang konferensi pers terkait kedatangan 139 warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi terlibat praktik penipuan daring atau online scam di Manila, Filipina, Selasa (24/11/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah barang bukti yang disiapkan di antaranya seragam polisi dengan berbagai pangkat, mulai dari balok satu dan dua hingga melati satu. Terlihat pula topi polisi serta atribut berlambang Bareskrim.

Selain seragam kepolisian, terdapat seragam berwarna cokelat dan putih yang menyerupai seragam kejaksaan. Tampak pula pigura bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Sejumlah monitor dan telepon genggam juga disiapkan di lokasi konferensi pers.

Konferensi pers Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB di VIP Room Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi tersebut, terpampang layar monitor bertuliskan 'Konferensi Pers Kasus Online Scamming Manila'.

Kapolri direncanakan hadir untuk memimpin konferensi pers tersebut. Selain itu, sejumlah kursi juga disiapkan untuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Christiawan Nasir, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, serta Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin.