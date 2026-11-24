Kapolda Metro Lantik 8 Pejabat Baru, Ada Kabid Propam hingga Kapolres Metro Jakpus

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto, melantik sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Metro Jaya hingga kepala kepolisian resor (Kapolres). Sejumlah jabatan yang mengalami pergantian di antaranya Kabid Propam, Direktur Reserse Narkoba, hingga Kapolres Metro Jakarta Pusat.

Serah terima jabatan (sertijab) tersebut digelar di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (24/11/2026). Pelantikan itu berdasarkan tiga surat telegram rahasia (STR), yakni ST/2598/XI/KEP/2026, ST/2599/XI/KEP./2026, dan ST/2601/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Dadang menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab. Dia juga meminta para pejabat memahami karakteristik wilayah serta dinamika tugas dalam memberikan pelayanan, memelihara keamanan, dan menegakkan hukum.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari proses organisasi yang berjalan secara berkesinambungan.