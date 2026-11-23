Direktur PPA-PPO Polda NTT Kombes Nova Irone Digeser di Tengah Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi terhadap posisi Direktur di sejumlah Polda. Salah satu posisi yang diganti yakni Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak- Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026 yang ditandatangani Kapolri atas nama AsSDM Polri, Irjen Deni Dharmapala.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri.

"Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal," ujarnya dalam keterangannya dikutip Senin (23/11/2026).

Dalam mutasi itu, Direktur PPA-PPO Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu dicopot dari jabatannya dan mendapat penugasan baru sebagai Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian Madya TK. II Divkum Polri.

Nova menggantikan posisi Kombes Ade Indrawan yang diangkat Kapolri sebagai Kabag HAM Robankum Divkum Polri. Sementara posisi Dirres PPA-PPO Polda NTT akan diisi oleh AKBP Gusti Ayu Putu Suinaci yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Wassidik DitresNarkoba Polda Bali.