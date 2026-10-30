Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi Polri: Brigjen Nariyana Diangkat Jadi Kapusdokkes Polri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |14:13 WIB
Mutasi Polri: Brigjen Nariyana Diangkat Jadi Kapusdokkes Polri
Ilustrasi Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan perwira tinggi Polri. Salah satunya adalah jabatan Kapusdokkes Polri. 

Mutasi jabatan tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2414/X/KEP./2026 per tanggal 29 Oktober 2026. 

Dalam telegram disebutkan Brigjen dr Nariyana diangkat menjadi Kapusdokkes Polri. Posisi itu merupakan jabatan Jenderal bintang dua atau Irjen. 

Nariyana sendiri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Tk I RS Bhayangkara. 

Posisi Karumkit RS Bhayangkara Polri ke depannya bakal dijabat Brigjen Syamsul Bahar. Ia sebelumnya menjabat sebagai Deputi Rehabilitasi BNN. 

Sedangkan, Irjen Asep Hendradiana yang tadinya Kapusdokkes Polri dirotasi ke Pati Pusdokkes Polri dalam rangka pensiun. Masih dalam telegram, Kapuskeu Irjen Lukas Akbar juga dimutasi dalam rangka pensiun. 

Posisi Kapuskeu ke depannya bakal dijabat Kombes Ikhlas Putro Wasono yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid APK (Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) Puskeu Polri.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/340/3250833/polres_malang-5031_large.jpg
Bukan Cuma Polisi, Kapolres Malang Tekankan Peran Penting Warga Jaga Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/337/3250815/polri-XPsg_large.jpg
Propam Polri Periksa Pejabat Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/337/3247312/akbp_wikha-285n_large.jpg
Mutasi Polri: AKBP Arfan Zulkan Jadi Kapolres Bogor, AKBP Wikha Digeser ke Kepulauan Seribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/337/3247291/polri-StDr_large.jpg
Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti Diangkat Jadi Kapolres Bangkalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/337/3247278/polri-UmTA_large.jpg
Brigjen Wira Dicopot, Posisi Dir Tipidum Bareskrim Dijabat Brigjen Susatyo Purnomo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245747/irjen_herry_heryawan-keQw_large.jpg
Mutasi Polri, Herimen Bersama 5 Pati Tembus Jenderal Bintang 3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement