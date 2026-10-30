Mutasi Polri: Brigjen Nariyana Diangkat Jadi Kapusdokkes Polri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan perwira tinggi Polri. Salah satunya adalah jabatan Kapusdokkes Polri.

Mutasi jabatan tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2414/X/KEP./2026 per tanggal 29 Oktober 2026.

Dalam telegram disebutkan Brigjen dr Nariyana diangkat menjadi Kapusdokkes Polri. Posisi itu merupakan jabatan Jenderal bintang dua atau Irjen.

Nariyana sendiri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Tk I RS Bhayangkara.

Posisi Karumkit RS Bhayangkara Polri ke depannya bakal dijabat Brigjen Syamsul Bahar. Ia sebelumnya menjabat sebagai Deputi Rehabilitasi BNN.

Sedangkan, Irjen Asep Hendradiana yang tadinya Kapusdokkes Polri dirotasi ke Pati Pusdokkes Polri dalam rangka pensiun. Masih dalam telegram, Kapuskeu Irjen Lukas Akbar juga dimutasi dalam rangka pensiun.

Posisi Kapuskeu ke depannya bakal dijabat Kombes Ikhlas Putro Wasono yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid APK (Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) Puskeu Polri.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.