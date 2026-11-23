Kapolda Metro Beberkan 8 Modus Penipuan Online, dari Catut Nama Instansi hingga Love Scam

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto membeberkan sejumlah modus yang digunakan pelaku untuk melakukan penipuan online terhadap masyarakat.

Dadang menuturkan, penipuan online tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, selain menimbulkan kerugian materi, kejahatan tersebut juga berdampak terhadap kondisi psikologis, privasi, hingga rasa aman korban dan keluarganya.

“Jadi ini bukan lagi kejahatan yang dianggap remeh, tetapi sudah merupakan kejahatan serius di mana letak pencegahannya itu ada pada warga masyarakat yang sadar terhadap ancaman ini,” kata Dadang dalam konferensi pers, Senin (23/11/2026).

Modus pertama adalah impersonation atau penyamaran identitas. Pelaku mengatasnamakan instansi resmi seperti Dukcapil, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kementerian, kepolisian, TNI, pegawai bank, maupun pihak lainnya.

“Dari modus ini, dari 2.146 kasus pada 2026, kerugiannya sekitar Rp561 miliar. Angka ini membuktikan bahwa modus dengan menggunakan instansi-instansi tertentu ini masih efektif dan efisien digunakan sebagai modus mengaku-ngaku dari instansi-instansi tertentu,” ujarnya.

Modus kedua, pelaku menawarkan pekerjaan online dengan iming-iming penghasilan menggiurkan.

“Kita mengingatkan bahwa bayaran yang tidak wajar untuk tugas sederhana hampir selalu menjadi jebakan. Jadi kalau menawarkan job-job yang kemudian menggiurkan gajinya, penghasilannya, hati-hati,” ungkapnya.