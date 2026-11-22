Mutasi Polda Metro Jaya, Kapolda Dadang Rombak Jajaran Kapolsek-Wakapolsek

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto merotasi dan memutasi sejumlah perwira di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pergantian jabatan tersebut meliputi posisi Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) hingga Wakil Kepala Kepolisian Sektor (Wakapolsek) di sejumlah polres jajaran.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/1142/XI/KEP./2026, ST/1141/XI/KEP./2026, dan ST/1143/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026 yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Agus Nugroho atas nama Kapolda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebutkan, perubahan posisi tersebut merupakan bentuk penyegaran organisasi dan bagian dari pembinaan karier.

“Benar, mutasi di jajaran Polda Metro Jaya merupakan siklus pembinaan karier dan penyegaran bagi personel dalam ruang jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya,” kata Kombes Budi saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).

Berikut daftar lengkap Kapolsek dan Wakapolsek yang berganti:

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Bayu Kurniawan diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Metro Gambir. Kapolsek Metro Gambir, AKBP Agus Ady Wijaya digantikan oleh AKBP Bayu Kurniawan. Kapolsek Serpong Polres Tangerang Selatan, Kompol Suhardono digantikan oleh AKP Dhady Arsya. Kapolsek Jatiuwung, Kompol Kresna Ajie Perkasa diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasat Lantas Polresta Bandara Soetta. Posisinya digantikan oleh Kompol Suhardono. Ps. Kapolsek Pamulang Polres Tangerang Selatan, AKP Galuh Febri Saputra digantikan oleh AKP Dicki Agri Kurniawan. Kapolsek Sepatan Polres Metro Tangerang Kota, AKP Fahyani digantikan oleh AKP Rachmad Wibowo. Kapolsek Metro Penjaringan, AKBP Agta Bhuwana Putra digantikan oleh Kompol Andika Temanta Purba. Kapolsek Metro Menteng, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu digantikan oleh AKBP Agta Bhuwana Putra. Kapolsek Teluknaga Polres Metro Tangerang Kota, AKP Kevin Hotlando digantikan oleh AKP Roy Rolando Andarek. Kapolsek Teluknaga Polres Metro Tangerang Kota, AKP Kevin Hotlando diangkat dalam jabatan baru sebagai Ps. Kapolsek Medansatria Polres Metro Bekasi Kota. Kapolsek Kedungwaringin Polres Metro Bekasi, AKP Muhamad Trisno digantikan oleh AKP Budi Irawan. Kapolsek Mampang Prapatan Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Dian Pornomo digantikan oleh Kompol Suparmin. Kapolsek Cakung, Kompol Andre Try Putra digantikan oleh Ps. AKP Gesang Kurniawan Mustofa. Kapolsek Cipondoh, Kompol Yudha Prakoso digantikan oleh Kompol Dwi Haribowo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolsek Metro Gambir. Kapolsek Bantargebang Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Sukadi digantikan oleh Kompol Handa Wicaksana. Wakapolsek Metro Gambir, Kompol Dwi Haribowo digantikan oleh Kompol Aldo Primananda Putra. Wakapolsek Metro Kebayoran Baru, Kompol Sami Waskitha Wiyata digantikan oleh AKP Muhamad Trisno. Wakapolsek Tanjung Priok, AKP Hariyanto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbagbinkar Bagsdm Polres Metro Jakarta Utara.



(Rahman Asmardika)

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