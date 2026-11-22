JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto merotasi dan memutasi sejumlah perwira di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pergantian jabatan tersebut meliputi posisi Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) hingga Wakil Kepala Kepolisian Sektor (Wakapolsek) di sejumlah polres jajaran.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/1142/XI/KEP./2026, ST/1141/XI/KEP./2026, dan ST/1143/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026 yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Agus Nugroho atas nama Kapolda Metro Jaya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebutkan, perubahan posisi tersebut merupakan bentuk penyegaran organisasi dan bagian dari pembinaan karier.
“Benar, mutasi di jajaran Polda Metro Jaya merupakan siklus pembinaan karier dan penyegaran bagi personel dalam ruang jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya,” kata Kombes Budi saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).