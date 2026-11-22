JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto merotasi dan memutasi sejumlah perwira di lingkungan Polda Metro Jaya. Pergantian jabatan tersebut meliputi posisi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) hingga Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim) di beberapa polres jajaran.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/1142/XI/KEP./2026, ST/1141/XI/KEP./2026, dan ST/1143/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026 yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Agus Nugroho atas nama Kapolda Metro Jaya.
Pergantian posisi Kasat dan Wakasat Reskrim ini juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Ia menyebutkan, hal tersebut merupakan bentuk penyegaran organisasi dan bagian dari pembinaan karier.
“Benar, mutasi di jajaran Polda Metro Jaya merupakan siklus pembinaan karier dan penyegaran bagi personel dalam ruang jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya,” kata Kombes Budi saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).
Berikut daftar lengkap posisi Kasat dan Wakasat Reskrim yang berganti:
(Rahman Asmardika)
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