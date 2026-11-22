Kapolda Metro Rotasi Posisi Kasat dan Wakasat Reskrim, Berikut Daftarnya

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto merotasi dan memutasi sejumlah perwira di lingkungan Polda Metro Jaya. Pergantian jabatan tersebut meliputi posisi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) hingga Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim) di beberapa polres jajaran.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/1142/XI/KEP./2026, ST/1141/XI/KEP./2026, dan ST/1143/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026 yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Agus Nugroho atas nama Kapolda Metro Jaya.

Pergantian posisi Kasat dan Wakasat Reskrim ini juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Ia menyebutkan, hal tersebut merupakan bentuk penyegaran organisasi dan bagian dari pembinaan karier.

“Benar, mutasi di jajaran Polda Metro Jaya merupakan siklus pembinaan karier dan penyegaran bagi personel dalam ruang jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya,” kata Kombes Budi saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).

Berikut daftar lengkap posisi Kasat dan Wakasat Reskrim yang berganti:

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Awaludin Kanur digantikan oleh Kompol Rudi Priyosantoso. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Sang Ngurah Wiratama Satria Pathy digantikan oleh AKBP Awaludin Kanur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, kini dijabat oleh AKBP Sang Ngurah Wiratama Satria Pathy yang menggantikan posisi AKBP Edy Sudarman Kurniawan. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama digantikan oleh Ps. Kompol Andre Try Putra. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Bayu Kurniawan diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Gambir. Wakasat Reskrim Polres Metro Depok, AKP Iman Saputra digantikan oleh AKP Suparno. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, kini dijabat oleh AKP Diaz Yudhistira Janauraga.

(Rahman Asmardika)

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