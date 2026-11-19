Gerebek Pasar Obor Jaktim, Polisi Sita 159 Paket Sabu hingga 2 Pucuk Airsoft Gun

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur bersama aparat gabungan dari TNI dan BNN menggerebek Pasar Obor, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Rabu 18 November 2026 malam. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan 159 paket kecil berisi sabu dan mengamankan tujuh orang.

“Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan tujuh orang dan menemukan 159 paket kecil berisi sabu,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Hendri Umar, Kamis (19/11/2026).

Hendri menyebutkan, selain sabu, aparat gabungan juga menemukan sejumlah senjata tajam dan dua pucuk airsoft gun.

Seluruh barang bukti beserta tujuh orang yang diamankan kemudian dibawa ke Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba di wilayah Jakarta Timur. Terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi dan mendukung kegiatan ini. Kerja sama kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk menjaga lingkungan dari bahaya narkoba,” ujarnya.