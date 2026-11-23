Polda Metro Ungkap 7 Penipuan Online dengan Kerugian Miliaran Rupiah, Tahan 9 Pelaku

JAKARTA - Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah kasus dugaan tindak pidana siber dan menangkap 9 pelaku. Penindakan ini disebut sebagai bentuk keseriusan Polda Metro Jaya dalam melindungi korban dari kejahatan di ruang digital.

“Ada tujuh perkara dugaan tindak pidana siber melalui Subdit III Direktorat Siber terkait penyalahgunaan teknologi dan layanan digital. Ada sembilan tersangka yang diamankan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto dalam konferensi pers, Senin (23/11/2026).

Dari 7 perkara tersebut, Polda Metro Jaya mencatat kerugian para korban mencapai miliaran rupiah.

“Pada kesempatan ini, ada kerugian materi sekitar Rp1,2 miliar lebih, serta penyitaan terhadap barang bukti berupa perangkat komunikasi, laptop, dokumen perbankan, serta barang bukti elektronik lainnya,” ujarnya.

Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menyebut penipuan online sebagai kejahatan di ruang digital yang mengkhawatirkan. Bahkan, menurutnya, penipuan online menempati posisi cukup tinggi dalam jumlah laporan yang dterima polisi.