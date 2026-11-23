Polda Metro Catat 4.097 Kasus Penipuan Online, Kerugian Capai Rp1,49 Triliun

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto menyoroti maraknya kasus penipuan online sepanjang periode 2025-2026. Dia menyebutkan, sepanjang 2026, Polda Metro Jaya telah menerima lebih dari 2.000 laporan kasus penipuan.

Dadang merinci, berdasarkan data Direktorat Siber Polda Metro Jaya, terdapat 1.951 kasus penipuan daring sepanjang 2025. Jumlah tersebut meningkat pada 2026. Hingga November 2026, tercatat 2.146 kasus penipuan daring.

“Sampai bulan ini saja, sudah ada di angka 2.146 kasus. Artinya, ini lonjakannya cukup besar, ya sekitar 10 persen, belum kita hitung nanti dua bulan terakhir ini,” kata Dadang dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Senin (23/11/2026).

Dia menyebutkan, total akumulasi kasus penipuan online selama periode 2025-2026 mencapai 4.097 kasus. Angka tersebut mencakup 13,25 persen dari seluruh tindak pidana yang dilaporkan di Polda Metro Jaya.

“Adapun kerugian dari tahun 2025 sampai tahun 2026 sebanyak Rp1,49 triliun. Ini cukup tinggi, atau kurang lebih kalau kita hitung rata-rata satu orang itu mengalami kerugian Rp363.759.885. Ini cukup besar ya, angka Rp300 juta itu cukup besar, ya. Satu orang,” ujarnya.