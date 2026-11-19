UU Perampasan Aset Bisa Sita Harta Bandar Judi Online hingga Penipuan Travel Umrah

JAKARTA - Undang-Undang RUU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana lainnya. Salah satu tindak pidana lainnya yakni judi online (Judol).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, aturan tersebut nantinya dapat menjadi landasan hukum untuk merampas aset milik bandar judi online.

Aturan ini kata dia, memungkinkan negara menyita aset pelaku berbagai tindak pidana, mulai dari penipuan berkedok investasi kripto, investasi bodong, hingga penipuan travel umrah.

"Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," kata Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ketua Harian DPP Gerindra itu meyakini, RUU Perampasan Aset dapat menjadi efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, khusunya para bandar judi online di Indonesia.