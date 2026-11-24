Kasus Makar Presiden, Listyo Sigit Cs Siapkan 500 Kaus ACAB untuk Menyusup ke Aksi Demo

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa 500 kaus bertuliskan ACAB, disiapkan untuk menyusup ke sejumlah aksi demonstrasi. Kaus tersebut ditemukan dalam penyidikan kasus dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan ratusan kaus tersebut ditemukan saat penggeledahan di Posko Cibinong yang diduga milik Kombes Iman Imanuddin.

Penyidik juga menemukan dugaan perencanaan serangan yang dilakukan tersangka Iman Imanuddin. Serangan yang dimaksud tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat berupa serangan nonfisik.

“Pada Posko Cibinong, nah ini yang menjadi garis kami, yaitu di mana peran tersangka II itu merencanakan melakukan serangan. Serangan menurut ahli bisa fisik, bisa juga nonfisik,” kata Susatyo, Selasa (24/11/2026).

Penyidik kemudian menemukan tangkapan layar foto dari saksi berinisial NE, yang kini menjadi tersangka dalam perkara di Direktorat Siber. Foto tersebut menunjukkan rencana pencetakan kaus bergambar ACAB dengan tulisan berbahasa Arab.

“Kami menemukan sebuah capture foto bahwa tersangka II pada poin dua, mencetak baju gambar ACAB senjata bahasa Arab. Oke ya, ini tulisannya pada nomor dua: cetak baju gambar ACAB senjata bahasa Arab,” ujar Susatyo.