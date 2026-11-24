Polri Klarifikasi Barang Bukti Kasus Makar, Ada Tulisan #IdonesiaSadar dan One Peace

JAKARTA - Bareskrim Polri mengklarifikasi sejumlah barang bukti yang disita terkait kasus dugaan makar dan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Barang bukti tersebut menjadi sorotan lantaran terdapat sejumlah penulisan yang dinilai salah atau typo.

Barang bukti yang menjadi sorotan di antaranya kaus bertuliskan #IdonesiaSadar dan bendera bertuliskan "One Peace". Selain itu, terdapat pula kaus hitam bertuliskan "All Cops Are Bastard".

"Kami perlu meluruskan, ini ada kesimpangsiuran. Kami meluruskan bahwa ditemukan bendera One Piece, tulisannya berbeda, ada kaus dan sebagainya," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Selasa (24/11/2026).

Terkait hal tersebut, Susatyo menegaskan bahwa hal yang paling penting adalah dugaan permufakatan para tersangka. Hal itu, menurutnya, tertuang dalam sebuah dokumen berisi sekitar 14 poin hasil rapat kelompok tersebut.

Dokumen itu memuat rencana pemantauan dan pemetaan terhadap empat kelompok, termasuk lingkaran Istana dan partai politik.

Dalam perkara dugaan makar tersebut, Susatyo menyebut penyidik menemukan salah satu petunjuk di Posko Cibinong, Kabupaten Bogor. Di lokasi itu, penyidik menemukan petunjuk mengenai rencana serangan yang diduga disusun oleh tersangka Kombes Iman Imanuddin.

"Serangan menurut ahli bisa fisik, bisa juga nonfisik," ucap Susatyo.