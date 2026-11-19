Israel Kembali Invasi Gaza, 18 Ribu Warga Palestina Terancam Terusir

JENEWA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan operasi militer terbaru Israel di Deir al-Balah, Gaza tengah, berpotensi memaksa lebih dari 18.000 warga Palestina meninggalkan tempat tinggal mereka. Serangan tersebut juga dikhawatirkan mengganggu layanan kemanusiaan penting bagi masyarakat setempat.

Wakil Juru Bicara PBB, Farhan Haq, mengatakan warga Palestina mulai meninggalkan wilayah terdampak dan bergerak ke arah barat serta barat daya Deir al-Balah pada Rabu 18 November 2026, pagi.

Mengutip laporan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Haq menyebut lebih dari 18.000 orang berada di kawasan yang terdampak operasi militer tersebut.

"Analisis awal menunjukkan bahwa lebih dari 18.000 orang berada di daerah yang terdampak, yang mencakup sekitar 2,5 kilometer persegi. Sekitar 4.000 di antaranya tinggal di lokasi pengungsian," kata Haq dilansir dari trtworld, Kamis (19/11/2026).

Peringatan PBB ini muncul setelah Israel mengumumkan perluasan operasi militernya di luar wilayah yang disebut sebagai "garis kuning" di Deir al-Balah. Garis tersebut menandai area Gaza yang berada di bawah pendudukan Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Oktober 2025.

Dalam perkembangan terbaru, sedikitnya tiga warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel di wilayah tersebut.

Haq mengatakan, mitra-mitra kemanusiaan PBB juga mengkhawatirkan terganggunya sejumlah layanan bantuan penting yang selama ini beroperasi di kawasan terdampak.