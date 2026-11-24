Israel Lancarkan Rangkaian Serangan Mematikan ke Gaza, Tewaskan 9 Orang

GAZA - Israel kembali melancarkan serangkaian serangan mematikan di Jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Serangan-serangan tersebut terjadi meski Gaza secara teknis masih dalam status gencatan senjata.

Sebuah sumber medis di Rumah Sakit Nasser pada Selasa (24/11/2026) mengatakan kepada Anadolu bahwa Israel melancarkan serangan yang menyasar pos polisi di Jalan 5, di kawasan Al Mawasi, Khan Younis. Serangan drone Israel tersebut menewaskan tiga warga Palestina dan melukai lima orang lainnya di Gaza selatan.

Sebelumnya, pada Senin (23/11/2026), serangan Israel menewaskan seorang anggota staf badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dan melukai tiga orang lainnya. Jumlah staf UNRWA serta pihak-pihak lain yang mendukung pekerjaan badan tersebut yang tewas sejak dimulainya genosida Israel di Gaza telah mencapai 397 orang.

Pada Minggu (22/11/2026), lima warga Palestina tewas dalam serangan drone Israel di berbagai wilayah Gaza, termasuk tiga orang yang tewas dalam serangan terhadap sebuah kendaraan di dekat persimpangan Ansar di sebelah barat Kota Gaza.

Sejak dimulainya genosida di Gaza, Israel berulang kali menargetkan personel dan infrastruktur kepolisian di Gaza. Menurut otoritas Palestina, tindakan ini bertujuan untuk melemahkan institusi ketertiban umum dan merusak infrastruktur sipil.