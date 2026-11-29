Dinyatakan Lakukan Genosida, Serangan Udara Militer Myanmar Tewaskan Puluhan Warga Sipil

YANGON - Sekitar 30 orang tewas dalam dua serangan udara yang dilancarkan oleh junta Myanmar, menurut keterangan para saksi. Dengan demikian, total korban tewas akibat pengeboman dalam tiga hari terakhir mencapai sekitar 60 orang—peristiwa ini terjadi hanya sepekan setelah sebuah pengadilan internasional menyatakan bahwa negara tersebut telah melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya.

Menurut para saksi, sebuah serangan di lokasi pernikahan di distrik Moe Bye, wilayah timur laut, menewaskan sekitar 20 orang pada Sabtu (28/11/2026). Sementara itu, sembilan orang lainnya dilaporkan tewas dalam pengeboman terpisah di negara bagian Rakhine, wilayah barat Myanmar.

Kelompok oposisi terhadap junta, yang menamakan diri "Pemerintah Persatuan Nasional" (National Unity Government/NUG), menyatakan bahwa total 29 orang telah tewas pada Kamis (26/11/2026) di wilayah Myanmar bagian tengah.

Junta menguasai kota Moe Bye, namun pasukan oposisi beroperasi di area di luar kota tersebut—tepatnya di perbatasan negara bagian Shan dan Karenni—di mana terdapat banyak pengungsi internal.

Pemimpin sebuah organisasi penyelamat menyebutkan jumlah korban tewas mencapai 21 orang, termasuk lima anak-anak.

Seorang saksi mata mendengar suara pesawat terbang di atas lokasi kejadian sebelum bom menghantam tempat yang tengah dipersiapkan untuk acara pernikahan dua orang pengungsi.

Serangan di Sekolah

Serangan pada Sabtu terjadi setelah Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan putusan keras pada 19 November yang menyatakan bahwa Myanmar melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya selama penumpasan tahun 2017 di Rakhine; pasukan Myanmar secara sistematis membunuh, memerkosa, dan menghancurkan properti warga sipil.