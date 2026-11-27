Korban Penembakan Dua Perahu Logistik di Asmat Ditemukan Tewas

YAHUKIMO - Personel gabungan Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo, Polres Asmat, dan unsur TNI menemukan serta mengevakuasi seorang korban berinisial S (50), yang sebelumnya dilaporkan hilang pascapenembakan dua perahu pengangkut logistik di perairan Kampung Wanjis, Kabupaten Asmat, pada Selasa 24 November 2026.

Korban yang dikenal warga setempat dengan panggilan Pade Sur tersebut ditemukan mengapung di sebuah anak sungai, sekitar 1,4 kilometer dari lokasi penembakan.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Yusuf Sutejo, mengatakan korban ditemukan setelah proses pencarian berlangsung selama kurang lebih 2 x 24 jam. Setelah ditemukan, jenazah dievakuasi menggunakan perahu motor menuju Pelabuhan Logpon. Selanjutnya, jenazah dibawa melalui jalur darat ke RSUD Dekai, Kabupaten Yahukimo, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Berdasarkan hasil autopsi dan visum et repertum yang dilakukan tim dokter RSUD Dekai, ditemukan sejumlah luka serius pada tubuh korban. Kondisi jenazah juga telah mengalami pembengkakan," kata Yusuf, Jumat (27/11/2026).

Hasil pemeriksaan mencatat tiga luka pada lengan atas kanan, dua luka di bagian dagu, dua luka pada leher sebelah kanan, delapan luka di bagian punggung, serta satu luka pada leher bagian belakang.

Setelah proses pemeriksaan selesai, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan di Masjid At-Taqwa Yahukimo sebelum dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) KM 6, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Jumat (27/11/2026).