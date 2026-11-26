Dua Perahu Pengangkut 12 Ton Beras Ditembaki di Asmat, Satu Orang Hilang

JAKARTA - Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 menyelidiki kasus penembakan terhadap dua perahu pengangkut logistik, di perairan Kampung Wanjis, Distrik Kolf Braza, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, pada Selasa 24 November 2026.

Perahu pertama membawa sekitar tujuh ton beras dan ditumpangi RR (39) bersama MB (16). Sementara itu, perahu kedua yang berada sekitar 100 meter di belakang mengangkut sekitar lima ton beras dan ditumpangi NB bersama seorang pria berinisial S.

“Berdasarkan keterangan awal, saat rombongan melintasi perairan Kampung Wanjis, terdengar satu kali letusan senjata api dari arah sebelah kanan yang mengarah ke perahu pertama, kemudian disusul lima kali letusan berikutnya,” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Yusuf Sutejo, Kamis (26/11/2026).

Akibat kejadian tersebut, RR mengalami dua luka tembak di bagian panggul sebelah kanan. Sementara itu, MB berhasil selamat setelah berlindung di bagian mesin perahu. Keduanya kemudian berupaya menyelamatkan diri ke Kampung Patipi untuk mendapatkan pertolongan pertama.

“Korban (RR) kemudian dijemput keluarganya menggunakan speedboat, dan dievakuasi melalui Dermaga Logpon menuju RSUD Dekai untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut,” ujarnya.