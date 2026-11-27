Prabowo Siapkan 3.350 Guru Belajar ke Luar Negeri pada 2027, Ini 9 Negara Tujuannya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah akan memberangkatkan 3.350 guru ke luar negeri pada 2027 untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan kompetensi.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara peringatan Hari Guru Nasional di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/11/2026).

“Saudara-saudara sekalian, kita akan memberangkatkan guru-guru kita ke luar negeri untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan di Kanada, Inggris, Tiongkok, India, Maroko, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Rusia,” kata Prabowo.

“Pada tahun 2027, kita akan memberangkatkan 3.350 guru. Kalau bisa, Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) ditambah. Kalau bisa, ya. Ini merupakan upaya kita untuk memperbaiki mutu pendidikan Indonesia,” imbuhnya.

Prabowo menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi guru agar mampu memberikan pendidikan terbaik bagi para siswa.

“Kita akan terus menatar guru-guru kita. Kita akan terus membantu guru-guru kita supaya memiliki kemampuan yang terbaik,” ujar Prabowo.

Selain melalui pelatihan dan pendidikan di luar negeri, pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Salah satunya melalui penggunaan layar interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.