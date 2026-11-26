Menag: Secanggih Apa Pun AI, Tak Bisa Gantikan Peran Guru

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan perangkat digital secanggih apa pun tidak akan mampu menggantikan peran guru dalam pendidikan. Menurutnya, guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter, menanamkan nilai, dan membangun akhlak peserta didik.

"Di tengah gempuran modernisasi, kita harus teguh meyakini bahwa secanggih apa pun perangkat digital dan kurikulum, tidak ada satu pun yang mampu menggantikan sentuhan hati, keteladanan akhlak, dan keikhlasan seorang guru," kata Nasaruddin dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Pelataran Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Dia mengatakan teknologi memang dapat membantu proses pembelajaran melalui transfer pengetahuan. Namun, peran guru tidak dapat digantikan oleh mesin.

"Mesin bisa mentransfer pengetahuan, tetapi hanya gurulah yang mampu menanamkan nilai, membentuk karakter, dan menyalakan cahaya kebijaksanaan di dalam jiwa peserta didik," ujarnya.

Nasaruddin menilai perkembangan teknologi harus dimanfaatkan secara bijak agar dapat mendukung tugas guru, bukan justru menghilangkan peran pendidik dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, Nasaruddin mendorong para guru di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital, termasuk AI.