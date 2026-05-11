HOME NEWS NASIONAL

Kemendikdasmen Pastikan Tak Ada PHK Massal Guru Non-ASN di 2027

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |20:01 WIB
Kemendikdasmen Pastikan Tak Ada PHK Massal Guru Non-ASN di 2027
Ilustrasi guru (Foto: Dok okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal guru yang berstatus non-ASN pada 2027.

Hal itu ia sampaikan mengutip pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, yang sebelumnya telah menyatakan tidak ada PHK guru non-ASN.

“Memotret apa yang disampaikan oleh Bu Menpan gitu ya, bahwa meskipun dinyatakan non-ASN itu berakhir tahun 2026, Bu Menpan menyampaikan tidak akan ada PHK massal karena pemerintah sedang merumuskan pemenuhan kebutuhan guru ke depan seperti apa,” kata Nunuk di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Masih dalam penjelasan Menpan RB, lanjut Nunuk, para guru non-ASN bisa mengikuti seleksi dengan skema sesuai ketentuan.
“Jadi terkait dengan ke depannya sekarang ini Bu Menpan juga menyampaikan akan ada seleksi, jumlahnya berapa kan masih dirumuskan, masih dibahas," ujarnya.

Saat ini, kata dia, Kemendikdasmen sedang merumuskan bagaimana seleksi dan skema untuk guru non-ASN agar statusnya jelas.
“Lalu seperti apa proses seleksinya itu nanti kita sedang merumuskan dengan Menpan. Intinya guru-guru ya tetap bertugas saja sebagaimana mestinya, sambil penataan terus dilakukan,” ungkapnya.

