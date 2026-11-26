Momen Prabowo Pangku Ujang Zhafran, Pesilat Cilik yang Pamer Jurus di Puncak Hari Guru

BOGOR - Ada momen menarik yang terjadi saat Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Kamis (26/11/2026) sore.

Momen itu terjadi ketika Ujang Zhafran, pesilat cilik berusia 4 tahun, turut mengambil peran dalam acara ini dengan memamerkan kemampuan silatnya. Presiden yang berada tepat di depannya pun terlihat menyaksikan dengan seksama kemampuan Ujang Zhafran. Bahkan, Prabowo juga terlihat memberikan jempol kepada Ujang.

Usai menunjukkan kemampuannya, Ujang langsung dihampiri Kasespri Rizky Irmansyah yang mengajaknya untuk bertemu langsung dengan Presiden.

Setelah itu, Ujang langsung digendong dan dipangku Presiden Prabowo. Momen ini membuat suasana arena acara bergemuruh dengan tepuk tangan.

(Arief Setyadi )

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