Prabowo Hadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2026 di SICC

Presiden Prabowo Subianto hadiri peringatan Hari Guru Nasional di SICC (Foto: Felldy Utama/Okezone)

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Kamis (26/11/2026).

Pantauan di lokasi, Presiden tiba sekitar pukul 15.45 WIB. Dia terlihat mengenakan pakaian safari berwarna cokelat.

Gemuruh tepuk tangan terdengar dari para guru menyambut kedatangan Kepala Negara. Prabowo juga terlihat menyalami barisan yang ada di depan.

Setelah Prabowo duduk di kursinya, acara langsung dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diketahui, puncak peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026 ini mengangkat tema ‘Guru Hebat, Indonesia Kuat’.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga terlihat hadir dalam kegiatan ini, seperti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

Berikutnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto, Kepala BRIN Arif Satria, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.