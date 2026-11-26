Momen Prabowo Melihat Barbuk 601,7 Ton Narkoba yang Bakal Dimusnahkan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika seberat 601,7 ton sekaligus pemaparan pengungkapan kasus penipuan daring jaringan internasional. Kegiatan tersebut digelar di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Pantauan Okezone, Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB. Setibanya di Mabes Polri, Prabowo bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto langsung meninjau pemaparan hasil pengungkapan kasus penipuan daring jaringan internasional.

Setelah itu, Prabowo melihat langsung tumpukan barang bukti narkotika yang berhasil disita Polri. Presiden juga turut menyaksikan sekaligus mengikuti proses pemusnahan barang bukti tersebut menggunakan alat insinerator khusus pemusnah narkoba.

Diketahui, dalam periode November 2025 hingga 25 November 2026, Polri berhasil mengungkap peredaran narkotika dengan total barang bukti mencapai 601,7 ton. Jumlah narkoba tersebut ditaksir bernilai Rp61,689 triliun.

Pengungkapan ratusan ton narkotika tersebut diperkirakan berhasil menyelamatkan sebanyak 356.412.035 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Selain itu, aparat kepolisian juga mengungkap kejahatan penipuan berbasis internet atau online scam dengan menangkap 141 pelaku kasus penipuan daring. Total kerugian akibat kejahatan tersebut mencapai Rp46,78 miliar.

Seluruh hasil pengungkapan kasus narkotika dan penipuan daring tersebut dipresentasikan dalam kegiatan yang berlangsung di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta. Agenda pemaparan sekaligus pemusnahan barang bukti itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

(Arief Setyadi )

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