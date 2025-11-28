Presiden Prabowo Hadiri Puncak Peringatan Hari Guru di Indonesia Arena

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (28/11/2025). Kegiatan tersebut dihadiri ribuan guru dari seluruh Indonesia.

1. Prabowo Hadiri Puncak Peringatan Hari Guru

Setibanya di Indonesia Arena, Presiden Prabowo langsung menyalami para guru yang hadir. Prabowo tampak mengenakan pakaian safari dengan peci hitam. Sejumlah menteri Kabinet Merah putih pun tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo.

Tampak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Kemudian terlihat juga Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Selanjutnya hadir juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan kehadiran Presiden Prabowo menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan nasional. Perhatian Presiden Prabowo terhadap pendidikan, diwujudkan melalui peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

“Kita bersama-sama memperingati rangkaian Hari Guru Nasional, puncaknya akan kita rayakan bersama dengan Bapak Presiden Prabowo. Acara puncak ini akan digelar di Indonesia Arena Jakarta,” kata Mu’ti dalam keterangannya.