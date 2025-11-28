Korban Tewas Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court Bertambah Jadi 94 Orang, Ratusan Masih Hilang

Api yang melahap Apartemen Wang Fuk Court di Tai Po, Hong Kong, telah berhasil dikendalikan, 28 November 2025. (Foto: Media Sosial)

JAKARTA - Jumlah korban tewas dalam kebakaran yang melanda tujuh blok apartemen Wang Fuk Court di distrik Tai Po, Hong Kong, pada Jumat (28/11/2025) telah bertambah menjadi setidaknya 94 orang. Petugas pemadam kebakaran masih mencari ratusan orang lain yang dinyatakan hilang di dalam bangunan yang hangus terbakar.

Seorang petugas pemadam kebakaran berusia 37 tahun termasuk di antara mereka yang tewas dalam kebakaran tersebut, menurut pihak berwenang. Setidaknya 76 orang lainnya terluka, termasuk 11 petugas pemadam kebakaran.

Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee, mengatakan bahwa api yang berkobar sejak Rabu (26/11/2025) hampir sepenuhnya terkendali.

Kebakaran dimulai pada Rabu pukul 14.51 waktu setempat, dengan api dan kepulan asap tebal terlihat mengepul dari menara-menara. Pada pukul 18.22 waktu setempat, petugas menaikkan status kebakaran ke level lima — kategori paling serius.