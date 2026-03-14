10 Rumah dan 2 Lapak Terbakar di Bintaro

JAKARTA - Kebakaran melanda pemukiman di kawasan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2026). Setidaknya, kebakaran itu menghanguskan 2 lapak dan 10 rumah warga.

Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Asril Rizal mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran di Jalan Bintaro Permai 3, RT 13/09, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sekira pukul 10.46 WIB. Unit pertama yang tiba di lokasi dari Pos Bintaro pukul 10.55 WIB langsung melakukan pemadaman.

"Petugas langsung menuju lokasi setelah menerima laporan. Total sebanyak 28 unit mobil pemadam dengan 145 personel kami kerahkan untuk menangani kebakaran ini," ujar Asril saat dikonfirmasi, Sabtu (14/3/2026).

Menurutnya, api lalu berhasil dilokalisir sekitar pukul 11.35 WIB dan petugas melanjutkan proses pendinginan mulai pukul 11.50 WIB guna memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Kebakaran diduga berawal dari sebuah pabrik kerupuk di kawasan tersebut. Api yang muncul dengan cepat menjalar ke lapak dan rumah di sekitarnya.

"Warga berusaha memadamkan dengan air tidak bisa padam, karena arah angin cepat dan api menjalar ke bagian ke bagian depan," katanya.

Dia menambahkan, belum ada laporan adanya korban jiwa ataupun korban luka. Penyebab pasti dan taksiran kerugian akibat kebakaran tersebut masih dalam proses pendataan oleh petugas.



(Erha Aprili Ramadhoni)

