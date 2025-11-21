Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Utus Gibran, Ini Alasan Prabowo Tak Hadir di KTT G20 Afrika Selatan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |14:10 WIB
Utus Gibran, Ini Alasan Prabowo Tak Hadir di KTT G20 Afrika Selatan
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22-23 November 2025.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo telah menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewakili Indonesia dalam forum tersebut. Ketidakhadiran Presiden dikarenakan bersamaan dengan sejumlah agenda penting di Tanah Air.

“Iya betul. Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air, sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20,” ujar Seskab Teddy, Jumat (21/11/2025).

Teddy menambahkan, pemerintah juga menugaskan Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus sebagai utusan khusus presiden untuk bertemu langsung dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Tugasnya adalah menyerahkan surat permohonan ketidakhadiran Presiden di KTT G20.

“Pemerintah sudah mengirim Wamenko Polkam sebagai utusan khusus presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramaphosa, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir,” pungkas Teddy.

(Arief Setyadi )

      
