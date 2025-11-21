Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tugaskan Gibran Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |09:46 WIB
Prabowo Tugaskan Gibran Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan
Wapres Gibran Rakabuming Raka ditugaskan Presiden Prabowo Subianto hadiri KTT G20 di Afrika Selatan (Foto: Dok/Binti M)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mewakilinya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.

Dari keterangan resmi Sekretariat Wapres, Gibran lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Johannesburg, Afrika Selatan, pada Jumat (21/11/2025) pukul 09.30 WIB.

Kehadiran Wapres dalam forum ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk terus berperan aktif dalam pemulihan ekonomi global serta penguatan kerja sama internasional.

Setelah menempuh penerbangan sekitar 10 jam 50 menit, Wapres dan rombongan terbatas tiba di Bandar Udara Internasional O.R. Tambo, Johannesburg.
KTT G20 Afrika Selatan akan berlangsung selama dua hari, pada 22–23 November 2025, di Johannesburg Expo Centre. 

Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin dunia tersebut, Wapres akan menyampaikan pidato mewakili Presiden Prabowo sekaligus menegaskan posisi Indonesia terkait berbagai isu global prioritas.

Selain itu, selama rangkaian KTT G20, Wapres juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat untuk menyampaikan pesan Presiden Prabowo, khususnya dalam rangka memperkuat hubungan dan kerja sama antarnegara.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184688/prabowo-NU1k_large.jpg
Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184544/prabowo-tSOZ_large.jpg
Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran dan 4 Proyek Infrastruktur Senilai Rp1,97 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184530/prabowo-HNUh_large.jpg
Prabowo: Kalau Saya Kunker, Anak Sekolah Tidak Perlu Menyambut di Pinggir Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184529/prabowo-ohNp_large.jpg
Prabowo Resmikan 2 Jembatan, Underpass dan Flyover
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184512/prabowo_subianto-KwM4_large.jpg
Prabowo Siapkan Beasiswa Penuh bagi Tenaga Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184494/prabowo-mBP8_large.jpg
Prabowo Minta Menkes Bangun 66 RS Canggih Seperti RS Emirates-Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement