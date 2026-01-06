Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bentuk Satgas Bencana Sumatera, Mendagri Tito Jadi Ketua

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |22:39 WIB
Prabowo Bentuk Satgas Bencana Sumatera, Mendagri Tito Jadi Ketua
Prabowo saat kunjungi korban banjir Aceh
A
A
A

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumatera. Satgas ini diketuai oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Hal itu diungkapkan Mensesneg Prasetyo Hadi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam.

‘’Presiden memutuskan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua Satgas ditunjuk Tito Karnavian," ujarnya.

Tito juga didampingi oleh Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Satgas. Sementara, Dewan Pengarah Satgas diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang PMK, Pratikno.

"Mengenai pertimbangan pembentukan Satgas, hal ini dilakukan karena dampak bencana meliputi tiga provinsi dengan wilayah yang cukup luas,’’ujarnya.

‘’Dalam kapasitas Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden meyakini koordinasi akan berjalan lebih efektif," tutup Prasetyo Hadi.

(Fahmi Firdaus )

      
