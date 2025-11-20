Jelang Nataru, Prabowo Minta Lauk MBG Diganti Daging atau Telur Puyuh

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, menyampaikan arahan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto mengenai penyediaan lauk program makan bergizi gratis (MBG) jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Pemerintah berencana mengganti penggunaan telur ayam dengan daging sapi atau telur puyuh agar pasokan telur untuk masyarakat tetap terjaga.

1. Ganti Lauk

Pernyataan tersebut disampaikan Nanik usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/11/2025). Ia menjelaskan, harga sejumlah komoditas pangan mulai naik.

"Saat ini sudah mulai sedikit-sedikit, sudah mulai. Misalnya ayam sama telur ya," kata Nanik usai ratas.

Nanik juga mengungkap Prabowo meminta penggunaan telur ayam pada menu MBG dikurangi sementara waktu. Nantinya, pemerintah akan mengganti protein hewani dengan daging sapi atau telur puyuh.

"Tadi Pak Presiden pesan, 'Wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, mau Nataru, kemudian lebaran, ya kan. Nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh,'" ujarnya.

Nanik menegaskan kebijakan itu dimaksudkan agar tak mengganggu kebutuhan telur ayam di masyarakat jelang Nataru.

"Supaya enggak ganggu kebutuhan masyarakat yang mau Nataru dan mau Lebaran untuk kue, terutama telur ya," ungkapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)