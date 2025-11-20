Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anak Wakil Ketua DPRD Sulsel Punya 41 Dapur MBG, BGN: Sudah Jalan, Masa Dihentikan?

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |19:56 WIB
JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang mengungkapkan pihaknya tidak akan menghentikan 41 dapur makan bergizi gratis (MBG) milik Yasika Aulia Ramadhani. Yasika merupakan anak Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel), Yasir Machmud.

1. Respons BGN

“Ya enggaklah (dihentikan). Kan sudah jalan, masa dihentikan? Nanti gimana anak-anak yang terima manfaat,” kata Nanik usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Nanik meminta masyarakat tak lagi mempermasalahkan kasus di Sulsel karena sudah berlangsung lama. Yang terpenting, kata dia, anak-anak menerima manfaat dari keberadaan dapur umum itu.

Namun, Nanik mengatakan, ke depannya BGN akan mengevaluasi dan memperketat pendaftaran yayasan mitra MBG. BGN akan menegakkan aturan ketat ke depannya.

“Enggak (masuk Peraturan Presiden). Nanti masuk di juknis aja mungkin, ya,” kata Nanik.

 

